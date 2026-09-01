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Пять сотен БПЛА сбили за ночь в Орловской области и других регионах РФ

Пять сотен БПЛА сбили за ночь в Орловской области и других регионах РФ

ВСУ продолжают совершать ночные атаки на российские территории. Массированные налёты дронов были зафиксированы более чем в десяти регионах РФ.

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