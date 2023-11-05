Лукашенко рассказал о скором запуске производства белорусских самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником и заверил, что власти делают все для скорейшего выпуска самолетов белорусского производства, сообщается в пресс-службе главы республики.
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