Нежилые помещения в построенных по реновации домах разбирают предприниматели – Бочкарев

Нежилые помещения в домах, построенных для переселенцев по программе реновации, пользуются популярностью у предпринимателей, которые открывают там востребованные у москвичей предприятия торговых, сервисных и бытовых услуг.
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