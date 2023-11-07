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Нежилые помещения в построенных по реновации домах разбирают предприниматели – Бочкарев

Нежилые помещения в построенных по реновации домах разбирают предприниматели – Бочкарев

Нежилые помещения в домах, построенных для переселенцев по программе реновации, пользуются популярностью у предпринимателей, которые открывают там востребованные у москвичей предприятия торговых, сервисных и бытовых услуг.

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