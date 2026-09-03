The Norwegian Ambassador to the Foreign Ministry was reminded about the agreement: It's not just about the arrest of our vessel

Norwegian Ambassador to Moscow Heidi Olufsen was summoned to the Russian Foreign Ministry today, September 3, due to detention in Norway of the Russian vessel Professor Molchanov, the Russian Foreign Ministry said.
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