РЖАКА
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РЖАКА

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Женщина - как заварка, никогда не узнаешь ее крепости, пока она не закипит

Женщина - как заварка, никогда не узнаешь ее крепости, пока она не закипит

Вернувшись с работы, муж выговаривает жене:— Сегодня утром ты сварила такой крепкий кофе, что я на службе целый день не сомкнул глаз…   В магазине мужчина обращается к продавщице: - Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива, 5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.

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