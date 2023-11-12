Женщина - как заварка, никогда не узнаешь ее крепости, пока она не закипит

Вернувшись с работы, муж выговаривает жене:— Сегодня утром ты сварила такой крепкий кофе, что я на службе целый день не сомкнул глаз… В магазине мужчина обращается к продавщице: - Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива, 5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.