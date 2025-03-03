Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Милонов — об СВО, абортах и патриотизме. «Мой крестовый поход против ЛГБТ-пропаганды свершился»

Депутат Милонов предложил лишить Украину армии после окончания СВОВиталий МилоновАнтон Новодережкин/ТАСС Чего хочет Дональд Трамп, кто главный враг России, как относиться к убийству на войне и почему нельзя научить патриотизму — об этом и многом другом в интервью «Газете.

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