Милонов — об СВО, абортах и патриотизме. «Мой крестовый поход против ЛГБТ-пропаганды свершился»

Депутат Милонов предложил лишить Украину армии после окончания СВОВиталий МилоновАнтон Новодережкин/ТАСС Чего хочет Дональд Трамп, кто главный враг России, как относиться к убийству на войне и почему нельзя научить патриотизму — об этом и многом другом в интервью «Газете.