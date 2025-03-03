Милонов — об СВО, абортах и патриотизме. «Мой крестовый поход против ЛГБТ-пропаганды свершился»

Депутат Милонов предложил лишить Украину армии после окончания СВОВиталий МилоновАнтон Новодережкин/ТАСС Чего хочет Дональд Трамп, кто главный враг России, как относиться к убийству на войне и почему нельзя научить патриотизму — об этом и многом другом в интервью «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии