Профессор Сафонов: У Сталина было два рычага — планирование и наказание за неисполнение. Сейчас их нет

ФНБ сокращает запасы золота в пользу новых самолетов. Теперь полетят? Ирина Мишина Фото: Сергей Котенев/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Александр Сафонов Экономисты обсуждают сенсационную новость: Минфин продал почти 10 тонн золота из ФНБ на строительство гражданских самолётов.
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