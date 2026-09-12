БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

Профессор Сафонов: У Сталина было два рычага — планирование и наказание за неисполнение. Сейчас их нет

Профессор Сафонов: У Сталина было два рычага — планирование и наказание за неисполнение. Сейчас их нет

ФНБ сокращает запасы золота в пользу новых самолетов. Теперь полетят? Ирина Мишина Фото: Сергей Котенев/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Александр Сафонов Экономисты обсуждают сенсационную новость: Минфин продал почти 10 тонн золота из ФНБ на строительство гражданских самолётов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя