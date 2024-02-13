SuperJob назвал петербургские профессии с месячной зарплатой 250 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге назвали профессии с самым высоким заработком. Специалисты по продажам, конструкторы и программисты стали самыми востребованные на рынке труда в феврале, согласно исследованию экспертов сервиса SuperJob.
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