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Курские новости

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Курской области направят 3,7 млрд рублей для аграриев

Курской области направят 3,7 млрд рублей для аграриев

Более 3,7 млрд рублей поступят в Курскую область для поддержки сельхозпроизводителей, компенсации ущерба аграриям приграничных территорий и завершения уборочной кампании.

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