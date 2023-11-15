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Даже не замечает: именно так мужчина выдает свои тайны на первом свидании

Даже не замечает: именно так мужчина выдает свои тайны на первом свидании

Если вы давно замужем, то точно знаете все плохие и хорошие стороны характера своего супруга. А помните первое свидание с ним? Ведь уже тогда можно было раскусить многие повадки и увидеть особые склонности будущего мужа.

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