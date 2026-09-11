«Разнесли к чертовой матери»: министр заявил об уничтожении базы ВМС США в Бахрейне

Иран практически уничтожил базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра военно-морского флота Хунг Као.
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