Великолепный бег: россияне тратят десятки тысяч на туризм по местам турецких сериалов

Фанатки по несколько дней дежурят у дома Корханов из «Зимородка», ходят на экскурсии в офис Серкана Болата из «Постучись в мою дверь» и готовы тратить десятки тысяч рублей за возможность попасть на съемки.
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