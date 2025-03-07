В России увеличились налоги на недвижимость: эксперты предупреждают

Планируете купить земельный участок или уже являетесь его владельцем? В таком случае необходимо понять, что представляет собой кадастровая стоимость и почему она так значима, поскольку она определяет размер налогов, арендную плату и другие обязательные платежи.
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