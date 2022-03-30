В Приамурье военнослужащие ВВО готовятся к приёму молодого пополнения в рамках весеннего призыва граждан на военную службу

В Приамурье военнослужащие ВВО готовятся к приёму молодого пополнения в рамках весеннего призыва граждан на военную службу

В частях и соединениях округа будет сформировано несколько десятков учебных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение.

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