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Как можно родиться «в рубашке», объяснили врачи Кремлевской больницы

Как можно родиться «в рубашке», объяснили врачи Кремлевской больницы

Выражение «родился в рубашке» когда-нибудь слышал, наверное, каждый. Обычно так говорят про людей, которых считают счастливчиками и везунчиками по жизни, у которых есть особая защита.

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