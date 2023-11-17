Стриминговые войны: что общего у телеиндустрии и общепита

Сто лет назад молодой художник Уолт Дисней приехал в Лос-Анджелес. Тем летом там на северо-западных холмах, усыпанных ярко-красной костянкой падуба, который по-английски называется «holly», установили огромные 15-метровые буквы с тысячами электрических лампочек.