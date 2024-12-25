АКАР включил премию «Проксима» в рейтинг эффективности

Фестивально-конкурсная комиссия АКАР на голосовании выбрала список профессиональных конкурсов для Национального рейтинга Креативности Агентств России и Национального Рейтинга Эффективности Агентств России на 2025 год.
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