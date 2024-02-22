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Politico сообщила о поддержке Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Politico сообщила о поддержке Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Американский президент Джо Байден поддерживает кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО, сообщила 21 февраля газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

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Алексадр Вовк-Михайлов
Одного гомосека наты сменит другой
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