Politico сообщила о поддержке Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Американский президент Джо Байден поддерживает кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО, сообщила 21 февраля газета Politico со ссылкой на американского чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии