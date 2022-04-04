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«Сверху наблюдает», – стало известно, почему Алла Пугачева молчит в соцсетях

«Сверху наблюдает», – стало известно, почему Алла Пугачева молчит в соцсетях

Алла Пугачёва продолжает упорно молчать и не комментирует своё нахождение в Израиле. Однако многие понимают, что молчание Примадонны красноречивей любых слов.

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