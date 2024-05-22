Храм в Петрозаводске остается под угрозой обрушения

Из-за строительства второй очереди спорткомплекса «Луми» может обрушиться храм Иоанна Богослова Текст: Елена Малишевская Храм Иоанна Богослова в Петрозаводске стоит буквально в двух метрах от пропасти: внизу идет активная стройка, склон осыпается.
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