Храм в Петрозаводске остается под угрозой обрушения

Из-за строительства второй очереди спорткомплекса «Луми» может обрушиться храм Иоанна Богослова Текст: Елена Малишевская Храм Иоанна Богослова в Петрозаводске стоит буквально в двух метрах от пропасти: внизу идет активная стройка, склон осыпается.