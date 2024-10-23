Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 23.10.24 8-00 до 18-00 П. АМO Центральная усадьба Школа ул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 23.10.24 8-00 до 18-00 П. АМO Центральная усадьба Школа ул.