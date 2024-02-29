Сальдо: российские военные контролируют Крынки, но ВСУ еще пытаются высадиться

РИАМО - 29 фев. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Крынки и территория вокруг села полностью зачищена российскими военнослужащими, однако бойцы ВСУ продолжают предпринимать попытки высадиться на одном из островов, сообщает РИА Новости.
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