В Мордовии стартовала акция «Помоги пойти учиться»

Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится ежегодно в целях оказания помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних.
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