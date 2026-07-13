Крым в июле: туристы возвращаются, обсуждают отдых и обстановку на курортах

После июньских перебоев с топливом, водой и светом, а также регулярных воздушных тревог, туристический сезон в Крыму постепенно восстанавливается — отдыхающие возвращаются, гостиницы предлагают скидки, а местные жители советуют не паниковать и заранее планировать поездки.
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