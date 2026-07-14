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Reuters: большинство американцев ожидают затяжного конфликта с Ираном

Reuters: большинство американцев ожидают затяжного конфликта с Ираном

www.globallookpress.com/Christian Ohde Большинство жителей США полагают, что вооруженное противостояние между Вашингтоном и Тегераном будет продолжительным, 14 июля следует из результатов опроса, проведенного агентством Reuters.

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