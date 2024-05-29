Среда, 2️⃣9️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ⚗️ День химика 🫁 Всемирный день здорового пищеварения 🤝 Международный день миротворцев ООН 🇷🇺 День военного автомобилиста Вооруженных сил России 🇷🇺 День ветеранов таможенной службы России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1453 год - турецкими войсками захвачена столица Византийской империи город Константинополь 📔 1900 год - в США зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", позже ставшая названием для всех автоматических лестниц 📔 1903 год - в Петербурге в торжественной обстановке открыт Троицкий мост через реку Неву 📔 1953 год - самая высокая точка Земли Джомолунгма (Эверест) впервые покорена человеком - Эдмундом Хиллари и Норгеем Тенцингом 📔 1985 год - в Брюсселе на стадионе "Эйзель" во время проведения футбольного матча произошло обрушение стены - погибло 39 человек 📔 1990 год - Председателем Верховного совета РСФСР избирается Б.