Сопка горит рядом с Читой

О пожаре на сопке за школой №17 в Чите сообщили очевидцы в редакцию ZAB.RU.«Горит сухая трава, на месте работают сотрудники пожарно-спасательной части №4, также выехали по одному отделению специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части №2», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.