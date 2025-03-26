«Коммерсантъ» узнал о связи дела против Мошковича с покупкой «Солнечных продуктов»

Подробности уголовного дела против основателя «Русагро» Вадима Мошковича выяснил «Коммерсантъ». По версии следствия, бизнесмен мог при покупке холдинга «Солнечные продукты» обмануть партнера, причинив тому ущерб более чем на 30 млрд рублей.