Театр абсурда
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Театр абсурда

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В первый день продаж в комплексе Binghatti Skyrise было реализовано 50% всех единиц недвижимости

В первый день продаж в комплексе Binghatti Skyrise было реализовано 50% всех единиц недвижимости

Запуск нового проекта Binghatti Skyrise стал настоящим событием на рынке недвижимости Дубая. За первые 24 часа было продано 50% всех единиц жилья, что подчёркивает уникальность и привлекательность проекта.

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