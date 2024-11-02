В первый день продаж в комплексе Binghatti Skyrise было реализовано 50% всех единиц недвижимости

Запуск нового проекта Binghatti Skyrise стал настоящим событием на рынке недвижимости Дубая. За первые 24 часа было продано 50% всех единиц жилья, что подчёркивает уникальность и привлекательность проекта.
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