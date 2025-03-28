Призыв осудить нападения на российских журналистов направили в ООН

Обращения в ООН и другие международные организации с призывом осудить атаку ВСУ на российских военкоров разослала комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, заявил глава комиссии Алексей Пушков 27 марта в рамках пленарного заседания Совфеда.
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