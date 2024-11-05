Жителя Нижнего Тагила приговорили к 16 годам колонии за госизмену

t.me/ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии жителя Нижнего Тагила Данилу Мухаметова по делу о государственной измене, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.
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