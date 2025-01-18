Bild: Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание правительства, на котором решался вопрос выделения финансовой помощи Киеву, после того, как канцлер Олаф Шольц заблокировал ее предоставление, пишет Bild.
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