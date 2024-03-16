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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Декада безопасности дорожного движения проходит в Бобруйском районе.

Декада безопасности дорожного движения проходит в Бобруйском районе.

С 15 по 24 марта на территории Бобруйского района проходит областная Декада безопасности дорожного движения, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также на предупреждение ДТП с уязвимыми участниками движения.

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