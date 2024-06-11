Новак велел оценить риски потери приоритета нефтепродуктов при ж/д перевозках

Вице-премьер Александр Новак распорядился проанализировать возможные сложности с доставкой нефтепродуктов после вступления в силу новых Правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре РЖД с 1 сентября 2024 года.
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