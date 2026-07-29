Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 773 подписчика

Адвокат Сильвестри: бойцу Коваленко грозит штраф 5 млн за провокацию на Мамаевом кургане

Адвокат Сильвестри: бойцу Коваленко грозит штраф 5 млн за провокацию на Мамаевом кургане

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри рассказал "Газете.Ru", какое наказание грозит бойцу поп-ММА Святославу Коваленко за то, что он бросил купюру в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане и снимал на видео людей, которые пытались залезть внутрь и достать деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии