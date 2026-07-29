Адвокат Сильвестри: бойцу Коваленко грозит штраф 5 млн за провокацию на Мамаевом кургане

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри рассказал "Газете.Ru", какое наказание грозит бойцу поп-ММА Святославу Коваленко за то, что он бросил купюру в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане и снимал на видео людей, которые пытались залезть внутрь и достать деньги.