Россия снова поможет соседям топливом: Из Казахстана серым экспортом утекает бензин

Россия поставит Казахстану нефтепродукты без уплаты пошлин. Сколько же «утечёт» Астане?В 2024 году Россия и Казахстан договорились продлить торгово-экономическое сотрудничество, согласно которому русское топливо будет беспошлинно поставляться в соседнюю республику до января 2028 года.
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