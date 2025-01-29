Россия снова поможет соседям топливом: Из Казахстана серым экспортом утекает бензин

Россия поставит Казахстану нефтепродукты без уплаты пошлин. Сколько же «утечёт» Астане?В 2024 году Россия и Казахстан договорились продлить торгово-экономическое сотрудничество, согласно которому русское топливо будет беспошлинно поставляться в соседнюю республику до января 2028 года.