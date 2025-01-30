Космический аппарат Blue Ghost впервые сфотографировал свою цель

Селфи Blue Ghost на фоне Луны / © Firefly Aerospace На одном из фото естественный спутник Земли показан в полном одиночестве, как маленькая сероватая точка; на другом видно часть Blue Ghost на фоне Луны, которая отражает солнечный свет.
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