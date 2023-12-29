Немецкий генерал рассказал, сколько украинских военных обучил бундесвер

Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии, заявил в пятницу в интервью изданию Sü ddeutsche Zeitung генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ.
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