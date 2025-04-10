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РИА: Мосгорсуд утвердил штраф актрисе Яне Трояновой в 40 тысяч рублей

РИА: Мосгорсуд утвердил штраф актрисе Яне Трояновой в 40 тысяч рублей

Московский городской суд утвердил второй штраф актрисе Яне Трояновой. Об этом сообщает РИА Новости. Трояновой назначили штраф в размере 40 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента.

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