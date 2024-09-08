С 16 по 20 сентября в Невьянском районе будет проходить ОПМ “Неделя безопасности”

МВД Новоуральск BrisperГосавтоинспекция Свердловской области обращается к родителям – при приобретении своему ребенку велосипеда, самоката, других устройств для передвижения в первую очередь обратите внимание на то, что необходимо постоянно проговаривать с ребенком правила безопасного поведения на дорогах, напоминать о необходимости спешиваться при пересечении проезжей части, переходить только в строгом соответствии с Правилами дорожного движения, предварительно убедившись в безопасности.