В Вене состоялась тайная встреча экс-дипломатов четырех стран по Украине

На ней присутствовали представители из России, Германии, Франции и ВеликобританииВ июле в Вене прошла тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из России, Германии, Франции и Великобритании, на которой обсуждались возможные условия мирных переговоров по украинскому конфликту.