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Daily Storm

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В Вене состоялась тайная встреча экс-дипломатов четырех стран по Украине

В Вене состоялась тайная встреча экс-дипломатов четырех стран по Украине

На ней присутствовали представители из России, Германии, Франции и ВеликобританииВ июле в Вене прошла тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из России, Германии, Франции и Великобритании, на которой обсуждались возможные условия мирных переговоров по украинскому конфликту.

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