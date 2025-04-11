В Хабаровске водитель пассажирского автобуса умер за рулем

В пятницу, 11 апреля, около 7:30, на улице Тихоокеанской в Хабаровске водитель автобуса марки Yutong, следовавшего по маршруту со стороны улицы Металлистов в сторону улицы Шелеста, внезапно потерял сознание за рулем.
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