В Хабаровске водитель пассажирского автобуса умер за рулем

В пятницу, 11 апреля, около 7:30, на улице Тихоокеанской в Хабаровске водитель автобуса марки Yutong, следовавшего по маршруту со стороны улицы Металлистов в сторону улицы Шелеста, внезапно потерял сознание за рулем.