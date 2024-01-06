"Кошкин несибиряк" и его истерики

Этот самый «Кошкин сибиряк» (который вовсе не сибиряк) долго думал (двое суток), как бы мне ответить на мои разборы его, кхм, творчества.
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