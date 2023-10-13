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Когда гегемон снимет колониальные очки: уроки Газы для Украины и мира

Когда гегемон снимет колониальные очки: уроки Газы для Украины и мира

Сегодня события в Газе вытеснили Украину с первых полос газет и из прайм-тайма мировых новостей. Старый ожесточенный конфликт на Ближнем востоке уже унес тысячи жизней, несмотря на то, что длится всего несколько дней.

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