Когда гегемон снимет колониальные очки: уроки Газы для Украины и мира

Сегодня события в Газе вытеснили Украину с первых полос газет и из прайм-тайма мировых новостей. Старый ожесточенный конфликт на Ближнем востоке уже унес тысячи жизней, несмотря на то, что длится всего несколько дней.
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