⛴ Танкер «Волгонефть-239» полностью уберут до конца марта Как рассказали в Минтрансе России, работы идут с опережением графика.
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⛴ Танкер «Волгонефть-239» полностью уберут до конца марта Как рассказали в Минтрансе России, работы идут с опережением графика.