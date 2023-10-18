Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как чёрная дыра астрономов озадачила

Как чёрная дыра астрономов озадачила

В 2022 году ученые сделали интересное открытие. Они обнаружили, что из окрестностей черной дыры извергается куча материала… через ДВА ГОДА после того, как черная дыра разорвала звезду на куски! Это первый случай в истории, когда мы наблюдаем нечто подобное, поэтому давайте разберемся, что произошло.

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