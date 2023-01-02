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Анфиса Резцова: «Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену. Многие страны хотят видеть нас на Олимпиаде в Париже»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила надежду, что в 2023 году российские спортсмены вернутся на международную арену.

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