В МИД России анонсировали соглашения с Венесуэлой и Лаосом по инфобезопасности

Россия подпишет соглашения о сотрудничестве с Венесуэлой и Лаосом в сфере информационной безопасности, сообщил главный советник департамента международной информационной безопасности МИД России Сергей Рябоконь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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