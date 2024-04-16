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В МИД России анонсировали соглашения с Венесуэлой и Лаосом по инфобезопасности

В МИД России анонсировали соглашения с Венесуэлой и Лаосом по инфобезопасности

Россия подпишет соглашения о сотрудничестве с Венесуэлой и Лаосом в сфере информационной безопасности, сообщил главный советник департамента международной информационной безопасности МИД России Сергей Рябоконь.

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