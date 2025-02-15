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Царьград

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NV: США не оценили правки Украины в соглашении о полезных ископаемых

NV: США не оценили правки Украины в соглашении о полезных ископаемых

Власти США не оценили правки украинской стороны, внесенные в соглашение о полезных ископаемых.Украинское издание Radio NV сообщает подробности.

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