Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя

Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя

Царьград STAFF SGT. OSCAR GOLLAZ/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Россия оказалась в сложной ситуации, когда от выбора действий может зависеть ход проведения СВО.

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Комментарии
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николай ткаченко
У меня родня в Харькове. Потому надо бить только по бандере и его пособникам.
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6 час.
НС
пусть бегут оттуда, и поскорее!  И все кто не за укрофашистов в дуркаине - бегите, бегите!
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1 час.
Н
НС
Как раз наоборот: страшные удары по самым болевым точкам скакуасского вонючего недогосударства/недоразумения напугают и самих кастрюлеголовых идиотов, и их пособников на Западе. Е...нуть так, чтобы всё горело!  Выжившие заплачут и прибегут каяться.
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1 час.

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